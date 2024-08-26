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Работа онлайн-площадок угрожает рынку канцтоваров, поскольку те не платят некоторые налоги и получают преимущество, заявили в профильной ассоциации. В объединении маркетплейсов отвергли эти претензии.

Маркетплейсы не оплачивают в полной мере страховые взносы и НДС, получая конкурентное преимущество, это может привести к закрытию тысяч магазинов канцелярских товаров и угрожать благополучию «многих десятков тысяч» сотрудников отрасли. Об этом говорится в направленном премьеру Михаилу Мишустину письме Ассоциации канцелярского рынка России (АКР), выяснили «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Ассоциация фактически обвинила Wildberries, «Яндекс Маркет», Ozon, «Сима-ленд» и другие маркетплейсы в недобросовестной конкуренции и налоговых нарушениях. Маркетплейсы неправомерно используют посреднические договоры и льготы для ИТ-компаний, а также заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых, поясняют в отрасли. Там предположили, что недоплата может достигать 1 трлн руб. ежегодно.

АКР сослалось на исследование, основанное на практике работы Wildberries как наиболее крупного маркетплейса. При этом нарушения типичны и для других площадок, полагают в отрасли. Ассоциация попросила заставить маркетплейсы платить налоги по примеру классических онлайн-магазинов и принять меры по защите от доминирующих игроков рынка, усилив меры контроля за маркетплейсами и торгующими на них бизнесменами, пишет РБК.