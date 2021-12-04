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Рабочие и личные чаты мужчины путают чаще женщин

4 декабря 2021 11:11
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Рабочие и личные чаты мужчины путают чаще женщин

Путать рабочие и личные чаты доводилось 12% россиян. У 10% это обходилось без последствий. «Писала мужу, отправила коллеге, все быстро разрешилось и никто не пострадал»; «Успевала удалить»; «Случайно отправила стикеры, быстро обнаружила и удалила», — комментируют респонденты. 2% россиян после случайно «не туда» отправленных личных сообщений не повезло: «Начальник пожурил»; «Коллега обиделся, пришлось извиняться». 82% респондентов заявили, что подобных ситуаций с ними никогда не случалось.

Чаще остальных ошибочно отправляли личные сообщения в рабочий чат мужчины и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (по 14%). «Я гуру инсты и телеги!» — самыми внимательными оказались женщины и россияне до 34 лет, им реже всего доводилось путать личные и рабочие чаты.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob россияне из всех округов страны, рассказали, приходилось ли путать личные и рабочие чаты.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 396
Время проведения: 26 ноября — 3 декабря 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее рабочие чаты
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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