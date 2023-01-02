Пёс Марик из Мариуполя обрел новый тёплый дом, любовь и заботу в Тольятти

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Пёс Марик из Мариуполя и его новая тольяттинская семья отправили на Донбасс подарки для четвероногих друзей, ищущих хозяев.



Многие жители нашего города, региона и всей страны помнят трогательную историю о чудесном спасении собаки из Мариуполя, которая весной прошлого года при обстреле с украинской стороны потеряла хозяев. Судьба раненого пса не оставила никого равнодушным: в ней участвовали российские военнослужащие, журналисты, волонтёры. А новый тёплый дом, любовь и заботу четвероногий любимец всей страны обрёл в Тольятти - в семье Андрея и Натальи Дроботовых.



Марик - такую кличку получил пёс из Мариуполя. Но в доме Дроботовых его ласково зовут Марусей. И признаются, что Марик для них - не просто питомец, а настоящий член семьи и верный друг, жизни без которого они уже не представляют.



Благодаря участию неравнодушных людей Марик снова обрёл тёплый кров, он здоров и встречает Новый 2023 год в уютной обстановке. Но в приютах Донбасса остаются его четвероногие собратья - собаки и кошки, которые пока только мечтают о новой заботливой семье.



В ближайшие дни эти пушистые хвостики получат новогодние подарки: корма, медикаменты, игрушки. Такой сюрприз на Донбасс отправили семья Дроботовых и, конечно, сам Марик. А ветеринарная клиника «БАРС» помогла сформировать посылки. 30 декабря подарки были также доставлены в приюты для животных Тольятти. «В Новом году желаем вам мирного неба над головой, самого крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и душевной радости. Хвостатым, пушистым также желаем обрести самые любящие семьи», - говорится в поздравительных открытках от Марика и его семьи.

Фото: пресс-служба правительства СО