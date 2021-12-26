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Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге в воскресенье. Его центральной площадкой стала Дворцовая площадь, а маршрут проходил мимо главного новогоднего дерева города, по Миллионной улице и набережной реки Мойки, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году было тяжелее всего решать организационные вопросы. Было действительно тяжело, потому что обычно такие мероприятия подготавливаются заранее, но мы получили согласование буквально 3 декабря. <...> Все, конечно, устали, команда устала, но то, как прошел забег, эти счастливые лица, эти эмоции - они непередаваемые. Поэтому то, ради чего мы все это делали, и какими усилиями это все реально состоялось - это круто, и эти эмоции того стоят", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС основатель и руководитель проекта Айдар Нуриев.

Участники были разделены на тех, кто хочет пробежать спортивную дистанцию (два круга по 2,5 км) и побороться за призы, и тех, кто пришел просто хорошо провести время с семьей, сфотографироваться на маршруте, спеть песни, потанцевать - для этой группы участников был предусмотрен лишь один круг. Ключевым условием было пробежать дистанцию в костюме Деда Мороза. Участники могли прийти как в своих костюмах, так и воспользоваться теми, что предлагали организаторы. Дети до 14 лет принимали участие в забеге бесплатно.

Организаторы отметили, что проведение забега в условиях действующих коронавирусных ограничений было согласовано с управлением Роспотребнадзора. Вход на мероприятие осуществлялся по QR-кодам о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании, или по медотводу с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три календарных дня. Лицам старше 60 лет можно было предъявить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни на бумажном носителе с подписью и печатью врача или медицинской организации. Также у участников перед входом измеряли температуру.

Фото: телеканал «Санкт-Петербург»