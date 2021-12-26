Я нашел ошибку
Главные новости:
Это произошло в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Фигуристка Аделия Петросян впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных риттбергера
Известно, что этот спутник предназначен для стереоскопического картографирования поверхности Земли в высоком разрешении.
Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли
Ведутся работы по внедрению документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.
Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта
Мужчина, который пытался похитить товар в ТЦ, показал охранникам предмет, похожий на гранату и скрылся.
В московском ТЦ эвакуировали посетителей из-за мужчины с гранатой
Участники пробежали два круга по 2,5 км.
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается туман
В частности, предприятия ведомства в Самарской области полностью оплатили ноябрьские счета за тепло.
«ЭнергосбыТ Плюс» отметил высокий уровень платежной дисциплины за энергоресурсы предприятий Минобороны РФ
Накануне Российский Дед Мороз из Великого Устюга посетил театр "Самарская площадь" и театр кукол.
Российский Дед Мороз из Великого Устюга встретился с юным самарцами
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.17
EUR 82.93
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге

26 декабря 2021 20:43
229
Участники пробежали два круга по 2,5 км.

Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге в воскресенье. Его центральной площадкой стала Дворцовая площадь, а маршрут проходил мимо главного новогоднего дерева города, по Миллионной улице и набережной реки Мойки, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году было тяжелее всего решать организационные вопросы. Было действительно тяжело, потому что обычно такие мероприятия подготавливаются заранее, но мы получили согласование буквально 3 декабря. <...> Все, конечно, устали, команда устала, но то, как прошел забег, эти счастливые лица, эти эмоции - они непередаваемые. Поэтому то, ради чего мы все это делали, и какими усилиями это все реально состоялось - это круто, и эти эмоции того стоят", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС основатель и руководитель проекта Айдар Нуриев.

Участники были разделены на тех, кто хочет пробежать спортивную дистанцию (два круга по 2,5 км) и побороться за призы, и тех, кто пришел просто хорошо провести время с семьей, сфотографироваться на маршруте, спеть песни, потанцевать - для этой группы участников был предусмотрен лишь один круг. Ключевым условием было пробежать дистанцию в костюме Деда Мороза. Участники могли прийти как в своих костюмах, так и воспользоваться теми, что предлагали организаторы. Дети до 14 лет принимали участие в забеге бесплатно.

Организаторы отметили, что проведение забега в условиях действующих коронавирусных ограничений было согласовано с управлением Роспотребнадзора. Вход на мероприятие осуществлялся по QR-кодам о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании, или по медотводу с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три календарных дня. Лицам старше 60 лет можно было предъявить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни на бумажном носителе с подписью и печатью врача или медицинской организации. Также у участников перед входом измеряли температуру.

 

Фото: телеканал «Санкт-Петербург»

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ольга Гальцова: «Лишение человека свободы существенно ограничивает его права и должно быть обусловлено лишь крайней необходимостью». 
23 декабря 2021, 17:30
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
Ольга Гальцова: «Лишение человека свободы существенно ограничивает его права и должно быть обусловлено лишь крайней необходимостью».  Общество
872
Запланирована работа выставки, посвященной историческим событиям русско-турецкой войны конца XIX века, истории родного края и Самарского Знамени.
22 декабря 2021, 17:28
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
Запланирована работа выставки, посвященной историческим событиям русско-турецкой войны конца XIX века, истории родного края и Самарского Знамени. Общество
1165
Премия в течение десяти лет вручается людям с ограниченными возможностями здоровья за достигнутые ими успехи в различных областях.
17 декабря 2021, 23:12
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Премия в течение десяти лет вручается людям с ограниченными возможностями здоровья за достигнутые ими успехи в различных областях. Общество
1980
В центре внимания
Благодаря системной работе Дмитрия Азарова совместно с научным сообществом НОЦ за короткий срок объединил шесть регионов страны
25 декабря 2021  16:09
«Очень содержательно»: Владимир Путин дал оценку предложениям Дмитрия Азарова по совершенствованию работы НОЦ
880
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 декабря 2021  13:26
Еще 516 жителей Самарской области заболели коронавирусом
717
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
25 декабря 2021  12:45
Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова по совершенствованию НОЦ
1569
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
24 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня
905
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 декабря 2021  13:46
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
692
Весь список