Пятница 13-е: зависит ли количество страховых случаев от этой даты

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Особое отношение к пятнице и к 13 существует не одно столетие. В 2023 году – 2 «дня двойной неудачи», они выпадают на январь и октябрь.

По статистике страховой компании «Согласие», первый из «неудачных» дней в этом году не обернулся всплеском страховых случаев. Например, автомобилисты, оформившие полис каско, сообщили о 163 инцидентах, которые произошли с ними в пятницу, 13 января. Днём ранее с водителями автомобилей произошло даже больше происшествий – 167. А 14 января их количество снизилось до 91.

«Несчастливая дата» не отразилась и на владельцах недвижимости: 13 января произошло всего на 1 страховое событие больше, чем в предыдущий день. Так, собственники жилья сообщили о 6 заливах в пятницу 13-го и 2 пожарах. Накануне случилось 7 похожих ЧП.

К слову, по статистике страховых случаев с недвижимостью, произошедших в разные дни недели в этом году, неудачными можно считать сразу пять дней в неделю – понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Так, по понедельникам происходит больше относительно других дней заливов (18 %) и случаев причинения ущерба имуществу (32 %).

По четвергам зафиксировано наибольшее количество противоправных действий третьих лиц (22 %). По пятницам владельцы квадратных метров чаще всего сталкиваются с авариями инженерных сетей (38 %) и стихийными бедствиями (27 %). Субботы отличаются наибольшим количеством пожаров (19 %) и сверхнормативными колебаниями сетей (38 %). А по воскресеньям – чаще всего обнаруживаются конструктивные, производственные и иные недостатки, допущенные строителями и ремонтниками (50 %).

Самыми «безопасными» оказались вторники и среды – на эти дни недели не пришлось ни одного пика различных инцидентов.

«Вряд ли стоит воспринимать это всерьёз – так сложились цифры, в следующем периоде статистика, скорее всего, окажется иной. Например, если подсчитать число угонов в зависимости от дней недели – выходит, что в этом году больше всего машин похищали по пятницам (31 %). Тогда как в прошлом году максимальный показатель краж пришёлся на вторники (21 %). Наиболее целесообразная защита от разного рода несчастий – страхование, полисы действительны в любой из дней недели в течение всего срока действия договора», – отметили специалисты «Согласия» и пожелали всем удачного 13 октября.