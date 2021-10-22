Пять зданий в Самарской области добавили в реестр объектов культурного наследия

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В Самаре памятниками признали три здания. Также в реестр вошли два объекта на территории области. Соответствующие приказы областное управление государственной охраны объектов культурного наследия опубликовало 19 октября 2021 года.

Так, в реестр памятников истории и культуры вошли жилой дом, флигель и арка на городской усадьбе Шигаева, расположенные в Самаре на улице Ленинской, 69, литеры А, А1, А2, Б. Время строительства ансамбля — 1887-1902 годы.

Ансамбль является ценным элементом пространственно-планировочной структуры в застройке улицы Ленинской.

Школа №120 архитектора Крылова находится на улице Физкультурная, 104. Построен памятник в 1951 году. Объект, по мнению специалистов управления, также является ценным элементом градостроительного ансамбля.

Дом на усадьбе мещанки Петровой по адресу улица Самарская, 126, литеры А, А1 построили в 1899 году. Указывается, что он служит акцентом в застройке улицы.

Также в реестр вошли жилой дом, где в 1935-1937 годах проживала революционерка Костеловская. Он расположен в селе Большая Черниговка и представляет собой памятник истории, построенный в начале XX века.

Еще один объект, получивший статус объекта культурного наследия — дом купца Кукушкина в селе Бобровка Кинельского района. Он создан в конце XIX — начале XX вв.

В приказах управления утверждены границы территорий и предметы охраны объектов культурного наследия, сообщает Обозрение.