Пять советских мозаик Самары могут войти в список памятников

Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) выступило с инициативой присвоить статус объектов культурного наследия пяти мозаичным произведениям. Заявления отправлены в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
После принятия заявлений в работу мозаики автоматически стали объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия. В течение трех месяцев чиновники примут решение об их включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН).
В числе претендентов на статус ОКН:
Включение советских монументальных произведений в список памятников – часть проекта «Мозаика модернизма» самарского регионального отделения ВООПИиК. Руководитель проекта – председатель совета общественной организации Нина Казачкова, автор и редактор – архитектурный обозреватель Армен Арутюнов. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
В ходе проекта было инвентаризировано более 80 мозаик, созданных в Самаре с 1958 по 1996 годы. Собранные материалы публикуются на сайте «Лица модернизма» https://samaramodernism.ru/
Исследование также легло в основу книги-альбома «Мозаика модернизма. Куйбышев – Самара. 1958-1996», выход которой запланирован на середину декабря. Тираж издания будет передан в библиотеки, вузы, музеи, районные администрации и другие профильные организации. Электронная версия книги также будет доступна на сайте проекта.