Пять советских мозаик Самары могут войти в список памятников

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Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) выступило с инициативой присвоить статус объектов культурного наследия пяти мозаичным произведениям. Заявления отправлены в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.



После принятия заявлений в работу мозаики автоматически стали объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия. В течение трех месяцев чиновники примут решение об их включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН).



В числе претендентов на статус ОКН:

«Молодежь в науке и производстве» (два панно) . Улица Антонова-Овсеенко, 53. Художник Бронислав Кураго, 1971 год.

. Улица Антонова-Овсеенко, 53. Художник Бронислав Кураго, 1971 год. «Связь» и «Междугородная телефонная связь» . Улица Мичурина, 54. Художник Бронислав Кураго, 1975-1976 годы.

. Улица Мичурина, 54. Художник Бронислав Кураго, 1975-1976 годы. «Гражданская авиация» . Сквер «Три вяза» (улица Куйбышева, 121). Художник Анатолий Завьялов, конец 1960-х – начало 1970-х.

. Сквер «Три вяза» (улица Куйбышева, 121). Художник Анатолий Завьялов, конец 1960-х – начало 1970-х. «Дружба» . Улица Стара-Загора, 70. Художник Рудольф Баранов, 1977 год

. Улица Стара-Загора, 70. Художник Рудольф Баранов, 1977 год «Волейболистки». Дворец легкой атлетики, улица Физкультурная, 101. Художники Александр Дронов, Александр Ухлин, 1972 год.

Включение советских монументальных произведений в список памятников – часть проекта «Мозаика модернизма» самарского регионального отделения ВООПИиК. Руководитель проекта – председатель совета общественной организации Нина Казачкова, автор и редактор – архитектурный обозреватель Армен Арутюнов. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В ходе проекта было инвентаризировано более 80 мозаик, созданных в Самаре с 1958 по 1996 годы. Собранные материалы публикуются на сайте «Лица модернизма» https://samaramodernism.ru/

Исследование также легло в основу книги-альбома «Мозаика модернизма. Куйбышев – Самара. 1958-1996», выход которой запланирован на середину декабря. Тираж издания будет передан в библиотеки, вузы, музеи, районные администрации и другие профильные организации. Электронная версия книги также будет доступна на сайте проекта.