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Пять советских мозаик Самары могут войти в список памятников

10 декабря 2021 11:44
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Пять советских мозаик Самары могут войти в список памятников

Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) выступило с инициативой присвоить статус объектов культурного наследия пяти мозаичным произведениям. Заявления отправлены в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

После принятия заявлений в работу мозаики автоматически стали объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия. В течение трех месяцев чиновники примут решение об их включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН).

В числе претендентов на статус ОКН:

  • «Молодежь в науке и производстве» (два панно). Улица Антонова-Овсеенко, 53. Художник Бронислав Кураго, 1971 год.
  • «Связь» и «Междугородная телефонная связь». Улица Мичурина, 54. Художник Бронислав Кураго, 1975-1976 годы.
  • «Гражданская авиация». Сквер «Три вяза» (улица Куйбышева, 121). Художник Анатолий Завьялов, конец 1960-х – начало 1970-х.
  • «Дружба». Улица Стара-Загора, 70. Художник Рудольф Баранов, 1977 год
  • «Волейболистки». Дворец легкой атлетики, улица Физкультурная, 101. Художники Александр Дронов, Александр Ухлин, 1972 год.  

Включение советских монументальных произведений в список памятников – часть проекта «Мозаика модернизма» самарского регионального отделения ВООПИиК. Руководитель проекта – председатель совета общественной организации Нина Казачкова, автор и редактор – архитектурный обозреватель Армен Арутюнов. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В ходе проекта было инвентаризировано более 80 мозаик, созданных в Самаре с 1958 по 1996 годы. Собранные материалы публикуются на сайте «Лица модернизма» https://samaramodernism.ru/

Исследование также легло в основу книги-альбома «Мозаика модернизма. Куйбышев – Самара. 1958-1996», выход которой запланирован на середину декабря. Тираж издания будет передан в библиотеки, вузы, музеи, районные администрации и другие профильные организации. Электронная версия книги также будет доступна на сайте проекта.

 

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