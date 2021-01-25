Путин заявил о возможности аккуратно снимать ограничения

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Президент России Владимир Путин считает, что улучшение ситуации с распространением коронавируса в стране дает возможность аккуратно снимать ограничения, передает ТАСС.

На встрече в режиме видеоконференции со студентами в понедельник глава государства отметил, что эпидемиологическая ситуация в РФ в целом постепенно стабилизируется.

"Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", - указал Путин.

Путин отметил, что нынешним утром заслушал доклады об эпидемиологической ситуации, по которым "количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается, стало меньше 20 тыс. [в сутки]".

Фото: ТАСС