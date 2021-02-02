Путин заявил, что соцсети гонятся за прибылью и "плевать хотели" на ущерб пользователям

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Социальные сети зачастую гонятся за прибылью любой ценой и не обращают внимания на ущерб для пользователей, сказал президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года", передает ТАСС.

Учитель математики из Адыгеи Сергей Левченко попросил в ходе встречи с президентом оградить детей от некачественного вредоносного контента в социальных сетях.

"Вы затронули очень тонкую и важную тему. Эти платформы прежде всего бизнес, - сказал глава государства. - Что стоит во главе бизнеса - извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен".

Источников информации с яркой подачей и умелым продвижением сейчас много, но содержание не обязательно является достоверным, обратил внимание Путин. Он отметил, что конкуренция для учителя сегодня многократно возросла, так как "источников информации очень много".

"Насколько они (источники информации - прим. ТАСС) авторитетны, это другой вопрос. Но подача, как правило, идет очень яркая, да и, можно сказать, [идет] талантливо", - сказал Путин. По его словам, это "совсем не значит, что контент, содержание является достоверным", однако "те, кто эту информацию старается продвинуть, делают это умело". "В этой связи, конечно, для того, чтобы учителю эффективно конкурировать в сегодняшнем мире с другими источниками информации, надо самому быть ярким и талантливым", - уверен президент.

Он положительно отозвался также об организации работы над различными проектами в школах. "В современном мире добиваться больших успехов можно только успешно работая в коллективе", - сказал Путин, подчеркнув, что если эта совместная работа еще и носит благородный характер - посвящена природоохранной, исторической и любой другой деятельности, "то это формирует человека" и создает у него устойчивое мнение, что, работая вместе, он может добиваться успеха, в том числе и личного.

Фото: ТАСС