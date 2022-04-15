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Путин заработал в 2021 году 10,2 млн рублей

15 апреля 2022 18:43
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Это на 207,9 тысяч больше, чем годом ранее.

Доход президента России Владимира Путина в 2021 году составил 10 млн 202 тыс. 616 рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной в пятницу на сайте Кремля, передает ТАСС.

Это на 207,9 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, по итогам которого Путин задекларировал доход в 9 млн 994 тыс. рублей. Рекордным остается доход президента в 2017 году - более 18,7 млн рублей, но эта сумма учитывала в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток.

Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные "Волги" ГАЗ М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф". В пользовании главы государства также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

 

Фото:     Михаил Метцель/ТАСС

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