Путин утвердил переименование Ростова в Ростов Великий

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Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующий документ размещен 28 декабря на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

«Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится в указе.

20 декабря изменение названия города одобрил Совет Федерации, 17 декабря законопроект о переименовании был принят Государственной думой. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал инициативу очередным большим шагом в вопросе восстановления исторической справедливости.

Ростов Великий — это историческое название города, упоминание о котором датируется 862 годом, пишут "Известия".