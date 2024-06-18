Путин распорядился подписать договор с КНДР о всеобъемлющем партнерстве

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Президент Российской Федерации Владимир Путин отдал распоряжение о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями", – сказано в тексте документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

В распоряжении также говорится, что Министерство иностранных дел РФ может вносить в данный договор изменения, "не имеющие принципиального характера", во время переговоров о его подписании.

Российский лидер посетит Северную Корею с государственным визитом 18-19 июня, пишет Смотрим.