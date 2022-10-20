Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России

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Президент Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание "Заслуженный артист России", соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва", — говорится в документе.

Отмечается, большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность артистки.

Чичерина родилась 7 августа 1978 года в Свердловске. Автор и исполнительница песен "Ту-лу-ла", "Жара", "Уходя-уходи" и других. Кроме того, артистка известна своей гражданской позицией и помощью жителям Донбасса.

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко