Путин приехал на могилу Ельцина

190

Президент России Владимир Путин приехал на Новодевичье кладбище в Москве, чтобы почтить память своего предшественника. Первому президенту России Борису Ельцину в понедельник исполнилось бы 90 лет, передает ТАСС.

Глава государства пришел к могиле Ельцина, возложил к ней букет цветов и склонился в поклоне.

Ельцин стал президентом России в 1991 году. 12 июня всенародным голосованием его избрали первым главой российского государства, а 3 июля 1996 года - переизбрали на второй срок. 31 декабря 1999 года Ельцин досрочно и добровольно покинул Кремль. Напутствие Путину, которого уходящий президент назначил исполняющим обязанности главы государства, он сформулировал в двух знаменитых словах: "Берегите Россию!"

Нынешний президент признавался, что эта фраза стала политическим и нравственным ориентиром в его работе. Путин неоднократно подчеркивал заслуги Ельцина, благодаря которому "началась целая эпоха, родилась новая, демократическая Россия - свободное, открытое миру государство, в котором власть действительно принадлежит народу". На взгляд главы государства, "сила первого президента России заключалась в массовой поддержке его идей и устремлений гражданами страны".

Президент также говорил, что знает Ельцина "как мужественного и при этом сердечного, душевного человека". "Это был прямой и смелый национальный лидер. И при отстаивании своих позиций всегда был предельно откровенен и честен", - отмечал Путин, добавляя, что "Ельцин брал на себя полную ответственность за все, к чему призывал, к чему стремился, за то, что пытался сделать и делал ради страны, ради миллионов россиян, и все беды и невзгоды России, трудности и проблемы людей он неизменно пропускал через себя".

В день прощания с Ельциным в апреле 2007 года Путин обещал, что Россия пройдет путь к целям, которые поставил ее первый президент.

Фото: Михаил Метцель/ТАСC