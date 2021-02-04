Путин посмертно наградил погибших на пожаре в Красноярске сотрудников МЧС

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, погибших при тушении пожара на складе с автозапчастями в Красноярске, передает РБК. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В документе говорится, что за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, орденами награждены сотрудники регионального главка МЧС — старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик Алексей Пузырев и сержант Максим Рябцев.



Пожар в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина, 60/1 в Красноярске произошел утром 3 февраля. Площадь возгорания составила 3,9 тыс. кв. м. При тушении возгорания была утеряна связь с тремя пожарными, их нашли мертвыми. Погиб и работник склада. Губернатор края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по погибшим.



СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Фото: МЧС России/РБК

