Путин посетовал на низкое потребление рыбы среди россиян

84

Президент РФ Владимир Путин отметил, что россияне в год в среднем потребляют рыбы на 5,4 кг меньше рекомендуемой нормы. Об этом он заявил 16 августа на совещании с правительством, пишут "Известия".

Обсудив тему физкультуры и спорта, лидер государства обратил внимание на то, что для здоровья не менее важно и полноценное питание, в том числе потребление морепродуктов.



«Потребление рыбы составило у нас 22,6 кг на человека в 2022 году, а по рекомендациям Минздрава должно быть 28 кг на человека», — сказал президент, уточняя у главы Росрыболовства Ильи Шестакова, что мешает добиться нужного результата.



Путин указал на проблемы с доставкой рыбной продукции.



«Но, к сожалению, даже из Мурманска не все доставляется, что могло бы быть доставлено, как, казалось бы, более комфортно в европейскую часть», — подытожил он.

Фото: ru.freepik.com