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Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года

30 декабря 2021 22:48
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Гражданин имеет право поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, предоставив лишь технический план и документ на участок.

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации, передает РБК.

Таким образом, до 1 марта 2031 года гражданин имеет право поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, предоставив лишь технический план и документ на участок.

Также россиянин, использующий для постоянного проживания без права собственности жилой дом, сооруженный до 14 мая 1998 года и расположенный в границах населенного пункта, может рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором этот дом и расположен.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

 

Фото:    pixabay

 

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