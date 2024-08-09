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Путин подписал закон о доплате 1200 рублей инвалидам и пенсионерам от 80 лет

9 августа 2024 09:22
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Путин подписал закон о доплате 1200 рублей инвалидам и пенсионерам от 80 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере ублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией, пишет РИА Новости.

Надбавка, в случае получения двух пенсий, будет применяться к одной из них.

"С 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически", - пояснял ранее спикер ГД Вячеслав Володин.

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