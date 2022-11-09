Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно

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Президент России Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича - заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области посмертно", - сообщается в указе.

Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области сообщили, что Стремоусов погиб. В аппарате администрации региона РИА Новости уточняли, что он погиб в ДТП. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о гибели и отметил, что ДТП произошло на территории региона.

Фото : пресс-служба администрации Херсонской области/РИА Новости