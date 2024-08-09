Путин обязал блогеров, у которых более 10 тысяч подписчиков, сообщать о себе Роскомнадзору

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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий блогеров, у которых более 10 тысяч подписчиков, сообщать в Роскомнадзор сведения о себе. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно документу, деанонимизация затронет и владельцев публичных каналов в мессенджерах. Сообщать о себе РКН блогеры будут обязаны с 1 ноября 2024 года.

Ведомство будет вести соответствующий перечень страниц в соцсетях. В случае отсутствия в этом списке владельцам каналов будет запрещено размещать в них рекламу и предложения по финансированию. Кроме того, будет запрещен репост из таких каналов и пабликов, пишет Смотрим.