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Путин наградил Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

6 февраля 2021 16:30
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Генеральному директору акционерного общества "Первый канал" 6 февраля исполняется 60 лет.

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте Кремля.

"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Эрнста Константина Львовича - генерального директора акционерного общества "Первый канал", - говорится в документе.

Константин Эрнст ранее был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2014, 2011, 2006), что делает его полным кавалером данного ордена.

В субботу Эрнст отмечает 60-летний юбилей. Он родился 6 февраля 1961 года в Москве. Российский журналист и продюсер. Генеральный продюсер (1995-1999) и генеральный директор (c 1999 года и по настоящее время) телекомпании "Первый канал". Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года, обладатель нескольких национальных телепремий ТЭФИ, Академик национальной академии кинематографических искусств и наук, постоянный член жюри Высшей лиги КВН. Награжден орденами Дружбы (2008).

 

Фото:    Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Комментарии

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В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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