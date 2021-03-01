Пушистое счастье: больше всего котов и кошек любят в Самаре

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Три четверти россиян (73%) держат дома хотя бы одного четвероногого питомца.

При этом, как показал опрос дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование», больше жители России любят котов — они живут у 55% владельцев домашних животных, тогда как собаки — у 37%. Чаще всего котов заводят в Самаре, Ярославле, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Ижевске, а собак — в Хабаровске, Москве, Новосибирске, Новокузнецке и Иркутске.

Кошки и коты — самые распространенные в России домашние животные, показал опрос жителей 75 городов с населением более 500 тыс. человек. Их держат более половины владельцев домашних животных. Собаки есть у трети респондентов, а других домашних питомцев (аквариумных рыбок, грызунов, попугаев и т. д.) россияне заводят только в 8% случаев в общей сложности.

Больше всего котов и кошек любят в Самаре — их держат дома ровно половина жителей города. Не сильно отстают от самарцев жители Санкт-Петербурга и Ярославля, среди которых любителей кошек по 49%. Мурчащих друзей заводят также 47% ульяновцев и по 46% москвичей, пермяков, рязанцев, ижевчан, тольяттинцев и саратовцев.

Петербуржцы и ярославцы оказались одновременно и самыми большими любителями собак в стране — в этих городах их держат по 32% респондентов. Также к лучшим друзьям человека неравнодушны москвичи (31%), хабаровчане (30%), новосибирцы (30%), новокузнечане (30%), иркутяне (30%), пермяки (29%), липчане (29%) и краснодарцы (29%).

9% респондентов заявили о том, что они в ближайшие месяцы собираются приобрести домашнего питомца у заводчиков, в зоомагазине или питомнике. Интересно, что среди животных, которых россияне только планируют поселить у себя дома, лидируют как раз щенки: на них приходится более половины (57,4%) спроса, в то время как на котят — только 18,8%. Это с большой вероятностью говорит о том, кошки чаще попадают в российские семьи не из магазинов и питомников, а с улиц и из приютов. По данным «Сбербанк страхования», 32% россиян признаются, что подобрали своего нынешнего питомца на улице, а еще 7% взяли животное из приюта.

Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котёнка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка — 1700 рублей. На большие суммы рассчитывают любители кошек из Санкт-Петербурга (1351 рубль), Москвы (1306 рублей), Рязани (971 рубль), Воронежа (870 рублей), Ярославля (848 рублей) и Краснодара (822 рубля). Поклонники собак готовы больше всего платить за щенков в Москве и Санкт-Петербурге (по 4500 рублей), Екатеринбурге (2200 рублей), Краснодаре (2100 рублей), Владивостоке, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Ярославле (по 2000 рублей).

Фото: Дильдина Светлана