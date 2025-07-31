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Пункты государственных сетей под пристальным наблюдением самарского Росреестра

31 июля 2025 10:30
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Пункты государственных сетей под пристальным наблюдением самарского Росреестра

Сотрудники самарского Росреестра продолжают работу по актуализации сведений о состоянии пунктов государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей. В рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» межмуниципальный отдел по Безенчукскому, Приволжскому, Хворостянскому районам в текущем году проводит обследование 12 пунктов: в том числе 9 - государственной нивелирной сети и 3 - геодезической. 

       Результаты обследования сотрудников самарского Росреестра показали, что некоторые пункты уничтожены, у других отсутствуют наружные знаки – металлическая вышка в виде пирамиды, железобетонная плита, столбик, окопка покрыта порослью. Все это затрудняет их поиск на местности.

        Сохранение и поддержание в надлежащем состоянии геодезических пунктов имеет важное значение при решении государственных, оборонных, научных и хозяйственных задач. Обязанность по сохранению пунктов возложена на правообладателей земельных участков, где они расположены. 

       «От состояния и сохранности пунктов ГГС зависит качество проведения геодезических измерений при описании границ объектов недвижимости и объектов землеустройства, что в свою очередь, напрямую влияет на достоверность сведений вносимых в Единый государственный реестр недвижимости, а значит и на степень защиты прав собственников недвижимости», -  отмечает кадастровый инженер Марина Александровна Лапшина.

       Практика показывает, что повреждение геодезических пунктов происходит из-за неосведомленности не только собственников земельных участков, на которых они располагаются, но и служб, производящих дорожные и другие работы. Важно отметить, что уничтожение, повреждение или снос государственных геодезических пунктов влекут за собой административную ответственность в соответствии в действующим законодательством.

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