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ПСС СО: советы грибникам

13 августа 2024 19:10
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Возьмите с собой компас.

С наступлением дождливых дней в лесу появились грибы, а любители сбора грибов вышли на тихую охоту. Чтобы поход за грибами был не только увлекательным занятием, но и хорошим отдыхом, следует знать, что каждый грибник должен уметь ориентироваться в лесу. Запомните несколько простых советов:

Возьмите с собой компас.

Одежда и обувь грибника должны быть удобными, не стеснять движений. Ведь наклоняться придется не один раз!

Желательно  знать прогноз погоды и предусмотреть защиту от ветра и дождя.

Хорошо изучите по карте местность перед поездкой в лес.

Старайтесь двигаться в лесу  по выбранному ориентиру прямолинейно.

Запоминайте выделяющиеся ориентиры: поваленное дерево, пенек, овраг, полянку, просеки, лесные дороги, линии электропередач, водоемы, канавы, возвышенности, вырубки.

Необходимо запомнить направление, откуда раздаются сигналы и шум железнодорожного транспорта и автомашин, идущих по автомагистрали или дороге.

Находясь в лесу, необходимо все время ясно представлять себе стороны горизонта и направление движения.

Стороны горизонта определяются по наручным часам следующим образом. Расположите их так, чтобы часовая стрелка указывала на солнце. Угол между ней и цифрой 1 на циферблате разделите пополам. Разделительная линия будет указывать на север и юг: до 14:00 юг будет справа от солнца, а после – слева.

Постарайтесь не надевать вещи защитного цвета. В камуфляже человека заметить очень трудно, поэтому купите для походов в лес яркую накидку.
Если вы заблудились, не паникуйте. Страх в этой ситуации — не помощник. Под действием страха человек начинает действовать не логично. Успокойтесь. Постарайтесь определить направление, откуда пришли. Главное —  быть внимательным и наблюдательным в случае, если нужное направление потеряно, его можно определить по известным вам признакам. Удачных Вам походов за грибами!

 

Фото: freepik.com

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