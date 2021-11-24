ПСС СО: осторожно, тонкий лёд

Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается организациям, которые являются трендсеттерами в использовании технологий для повышения качества обслуживания клиентов.
Лучший в мире клиентский опыт: у Сбера — 5 наград премии iCXA
Прививать подростков будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей.
Минздрав РФ зарегистрирует вакцину для иммунизации от коронавируса подростков
Форум «Молодые ученые» является совместным мероприятием в сфере укрепления международного молодежного сотрудничества России и Казахстана.
В Самаре открылся Российско-Казахстанский молодежный форум «Молодые ученые» 
В особой экономической зоне «Тольятти» подвели итоги деятельности за три квартала 2021 года.
Растет выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти»
Ряд предприятий машиностроения, нефтехимической отрасли возобновили производство кислорода для промышленных нужд.
Промышленные предприятия губернии наращивают производство кислорода
Особенности санобработки троллейбусов «Адмирал».
В Самаре продолжается антиковидная обработка всех видов общественного транспорта
Онлайн-олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для школьников формате.
Более 100 тысяч школьников региона приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2023 года.
В Самаре построят новый жилой микрорайон в рамках программы комплексного развития территорий 
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.37
-0.46
EUR 83.64
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ПСС СО: осторожно, тонкий лёд

24 ноября 2021 16:19
125
Тонкий лед опасен, и он жестоко наказывает тех, кто забывает об этом.

Тонкий лед опасен, и он жестоко наказывает тех, кто забывает об этом. В результате беспечности и пренебрежения правилами поведения на льду в период ледостава происходят несчастные, а иногда и трагические случаи с людьми. Несчастные случаи в осенне-зимний период чаще всего бывают:

С ДЕТЬМИ — из-за плохого надзора и присмот­ра со стороны родителей и воспитателей, по причине незнания и нарушения правил поведения на льду, при катании на салазках и коньках по тонкому льду на глубоких водоемах и быстрых речках, попытках перехода водоемов с тонким и непрочным льдом, при большом скоплении детей во время игр на тон­ком льду и катании на оторвавшихся льдинах;

СО ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ — при попытках перехода через водоем по тонкому неокрепшему льду, при коллективных и индивидуальных выходах на подледный лов рыбы на тонком льду, при переез­де через водоем на лошадях, машинах по неоткрытой переправе;

С НАСЕЛЕНИЕМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ — при пе­реходе через водоем, особенно в темное время суток, провал в промоину, майну для заготов­ки льда, в проруби для забора воды;

С ОХОТНИКАМИ — при переходе болот, озер, рек.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАДЕЖНОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА?

Темный прозрачный лед, который образовался от замерзания самого верхнего слоя воды, самый на­дежный, крепкий. Ноздреватый лед, спаянный из смерзшего снега, менее надежен. Он отличается серым или беловатым цветовым оттенком. Необходима особая осторожность на льду, припо­рошенном снегом. Если лед под вами трескается и оседает, необходи­мо немедленно остановиться и осторожным, скользящим шагом, не поднимая ног, вернуться по пройден­ному пути.

Затопленные камыши, кусты и другие надводные растения препятствуют образованию льда. Лед на этих местах всегда тоньше.

В местах, где бьют подземные ключи, сбрасывается отработанная вода, лед ненадежен.

При оттепели лед становится хрупким. Спускать­ся на лед в незнакомых местах, особенно с обрыва, опасно, т. к. лед может оказаться тонким.

Практикой установлено, что толщина прочного льда должна быть:

для одиночного пешехода — 7 см, для группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— 30 см, для автотранспорта — 40 см.

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ПОЛЫНЬИ

Как правило, провалившийся человек никогда сразу не погружается в воду с головой, так как сухая одежда и обувь создают некоторую плавучесть. Под человеком просто исчезает точка опоры и он начинает погружаться в воду. Попав в воду, не теряйте самообладание, освободитесь от лишнего груза. Подплывите к кромке льда с той стороны, откуда пришли, обломайте тонкий лед локтями (берегите кисти рук).  Постарайтесь принять горизонтальное положение, лежа в воде на животе, и далее, хватаясь руками за лед, пытаетесь закинуть ногу на край полыньи.  Затем старайтесь вползти на льдину. Оказавшись на льду, откатывайтесь от полыньи, как можно дальше и только потом осторожно и медленно вставайте на ноги.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТЕРПЯЩЕМУ БЕДСТВИЕ НА ЛЬДУ

Приближаться к терпящему бедствие на льду не­обходимо ползком, опираясь на доску, лыжи и дру­гие подручные предметы, а утопающему — подавать веревку, лыжную палку, поясной ремень. Когда спасающих двое, то можно подавать утопающему руку. При этом второй спасающий должен держать подающего руку за ноги.

СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ НА ЛЬДУ, ВЫ ИЗБЕЖИТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, передает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:    пресс-служба ПСС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
317
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 ноября 2021  13:38
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
496
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
23 ноября 2021  13:30
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
540
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
23 ноября 2021  13:28
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
623
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
23 ноября 2021  12:37
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
456
Весь список