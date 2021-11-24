ПСС СО: осторожно, тонкий лёд

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Тонкий лед опасен, и он жестоко наказывает тех, кто забывает об этом. В результате беспечности и пренебрежения правилами поведения на льду в период ледостава происходят несчастные, а иногда и трагические случаи с людьми. Несчастные случаи в осенне-зимний период чаще всего бывают:

С ДЕТЬМИ — из-за плохого надзора и присмот­ра со стороны родителей и воспитателей, по причине незнания и нарушения правил поведения на льду, при катании на салазках и коньках по тонкому льду на глубоких водоемах и быстрых речках, попытках перехода водоемов с тонким и непрочным льдом, при большом скоплении детей во время игр на тон­ком льду и катании на оторвавшихся льдинах;

СО ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ — при попытках перехода через водоем по тонкому неокрепшему льду, при коллективных и индивидуальных выходах на подледный лов рыбы на тонком льду, при переез­де через водоем на лошадях, машинах по неоткрытой переправе;

С НАСЕЛЕНИЕМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ — при пе­реходе через водоем, особенно в темное время суток, провал в промоину, майну для заготов­ки льда, в проруби для забора воды;

С ОХОТНИКАМИ — при переходе болот, озер, рек.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАДЕЖНОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА?

Темный прозрачный лед, который образовался от замерзания самого верхнего слоя воды, самый на­дежный, крепкий. Ноздреватый лед, спаянный из смерзшего снега, менее надежен. Он отличается серым или беловатым цветовым оттенком. Необходима особая осторожность на льду, припо­рошенном снегом. Если лед под вами трескается и оседает, необходи­мо немедленно остановиться и осторожным, скользящим шагом, не поднимая ног, вернуться по пройден­ному пути.

Затопленные камыши, кусты и другие надводные растения препятствуют образованию льда. Лед на этих местах всегда тоньше.

В местах, где бьют подземные ключи, сбрасывается отработанная вода, лед ненадежен.

При оттепели лед становится хрупким. Спускать­ся на лед в незнакомых местах, особенно с обрыва, опасно, т. к. лед может оказаться тонким.

Практикой установлено, что толщина прочного льда должна быть:

для одиночного пешехода — 7 см, для группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— 30 см, для автотранспорта — 40 см.

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ПОЛЫНЬИ

Как правило, провалившийся человек никогда сразу не погружается в воду с головой, так как сухая одежда и обувь создают некоторую плавучесть. Под человеком просто исчезает точка опоры и он начинает погружаться в воду. Попав в воду, не теряйте самообладание, освободитесь от лишнего груза. Подплывите к кромке льда с той стороны, откуда пришли, обломайте тонкий лед локтями (берегите кисти рук). Постарайтесь принять горизонтальное положение, лежа в воде на животе, и далее, хватаясь руками за лед, пытаетесь закинуть ногу на край полыньи. Затем старайтесь вползти на льдину. Оказавшись на льду, откатывайтесь от полыньи, как можно дальше и только потом осторожно и медленно вставайте на ноги.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТЕРПЯЩЕМУ БЕДСТВИЕ НА ЛЬДУ

Приближаться к терпящему бедствие на льду не­обходимо ползком, опираясь на доску, лыжи и дру­гие подручные предметы, а утопающему — подавать веревку, лыжную палку, поясной ремень. Когда спасающих двое, то можно подавать утопающему руку. При этом второй спасающий должен держать подающего руку за ноги.

СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ НА ЛЬДУ, ВЫ ИЗБЕЖИТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, передает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО