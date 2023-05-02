Психолог УФСИН СО Анастасия Андриенко использует в работе трансформационные игры

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Психолог Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области капитан внутренней службы Анастасия Андриенко в своей деятельности использует психологические трансформационные игры, где сотрудник в игровой ситуации ведет себя также как в жизни.

Его стратегии поведения и способы взаимодействия с реальностью полностью переносятся в игру. Игры позволяют увидеть способы мышления и реагирования на ситуацию, а также выявить его эффективные и неэффективные стратегии, и попробовать новые, взяв с собой их в реальную жизнь.



Каждый рабочий день сотрудники несут службу, выполняя множество задач. Цель психолога УИС минимизировать воздействие негативных факторов и научить сотрудников адаптироваться к быстро меняющейся среде, нестандартно мыслить, находить нетривиальные пути выхода из ситуаций, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО