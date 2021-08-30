Психологи УФСИН СО используют арт-терапию в работе с осужденными

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Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. В местах лишения свободы используется как успокаивающее средство, помогает выявить скрытые переживания при социальной адаптации, используется как средство психической гармонизации и развития личности.

В работе с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными психологи учреждений активно используют метод арт-терапии. Это помогает снять напряжение у подростков, справиться с возникающими у них страхами, найти более конструктивные способы поведения. Ребята с большим удовольствием принимают участие в данной работе, раскрывая свой творческий потенциал, максимально самовыражаясь, проявляют себя более ярко, чем в письменной или устной речи.

Как сказала начальник психологической службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Марина Ширкунова, именно в работе с подростками арт-терапия является наиболее эффективным диагностическим и коррекционным методом работы, передает пресс-служба УФСИН Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН Самарской области