Психологи ИК-16 СО провели занятия с сотрудниками по оперативному решению служебных задач

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Занятия провели психологи исправительного учреждения майор внутренней службы Лариса Кернасовская и капитан внутренней службы Гульнара Абуталипова.

Особо подчеркивалось, что решение служебных задач, особенно в экстримальной ситуации, требует проявления высокой психологической устойчивости, собранности, выдержки и самообладания. Это в первую очередь зависит от психологической подготовки.

В свою очередь знания негативных психических реакций на стресс выполняет функцию «прививки», действующей по принципу – «предупрежден – защищен», а «чего не знаю, того боюсь».

Подчеркивалось, что поступки и действия сотрудников УИС определяют служебный долг, вера в справедливость дела своей страны, чувство коллективизма, взаимопомощи взаимовыручки в трудный момент.

В завершении занятия психологи ответили на вопросы сотрудников, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области