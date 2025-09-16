Я нашел ошибку
Конкурс «Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Более 15 тысяч жителей Самарской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.
Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам
Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули.
В Самаре открылся Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава»
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
Брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
С 17 по 22 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 17 сентября местами в Самарской области ожидается туман
Психологи ИК-15 УФСИН СО провели занятие с мамами в доме ребёнка

16 сентября 2025 14:30
94
Участницы задавали вопросы, делились переживаниями и получали практические советы, которые можно применять уже сегодня.

Психологи исправительной колонии № 15 УФСИН России по Самарской области провели обучающее занятие для мам, воспитывающих маленьких детей в доме ребенка при учреждении.

Мероприятие было направлено на укрепление родительских навыков, поддержку эмоционального состояния женщин и формирование установки на позитивное развитие ребёнка. Сотрудники рассказали о возрастных особенностях развития малышей, техниках успокоения, взаимодействии с детьми и важности заботы о себе как о матери.

Занятие прошло в доверительной атмосфере. Участницы задавали вопросы, делились переживаниями и получали практические советы, которые можно применять уже сегодня.

Встречи с психологами являются частью комплексной программы реабилитации осуждённых женщин с детьми. Они способствуют сохранению семейных связей, снижению уровня тревожности и формированию мотивации к исправлению, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

