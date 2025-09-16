Психологи ИК-15 УФСИН СО провели занятие с мамами в доме ребёнка

94

Психологи исправительной колонии № 15 УФСИН России по Самарской области провели обучающее занятие для мам, воспитывающих маленьких детей в доме ребенка при учреждении.

Мероприятие было направлено на укрепление родительских навыков, поддержку эмоционального состояния женщин и формирование установки на позитивное развитие ребёнка. Сотрудники рассказали о возрастных особенностях развития малышей, техниках успокоения, взаимодействии с детьми и важности заботы о себе как о матери.

Занятие прошло в доверительной атмосфере. Участницы задавали вопросы, делились переживаниями и получали практические советы, которые можно применять уже сегодня.

Встречи с психологами являются частью комплексной программы реабилитации осуждённых женщин с детьми. Они способствуют сохранению семейных связей, снижению уровня тревожности и формированию мотивации к исправлению, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО