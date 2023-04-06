Психологи ИК-10 УФСИН СО при проведении психокоррекционных мероприятий с сотрудниками применяют метод «нейрографика»

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Нейрографика – совокупность взаимосвязанных клеток (нейронов), нейросистема. Взаимодействие нейронов и нейронных сетей определяет уровень мотивации, стиль поведения и критерии выбора человека. «Графика» – это способ рисования связей и контуров на тему разных сфер нашей жизни (здоровья, счастья, карьерного роста, взаимоотношений в семье, на работе). Таким образом, нейрографика является методом и инструментом взаимодействия с самим собой, со своим техническим состоянием.



Психолог психологической лаборатории ИК-10 УФСИН России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы Юлия Сподобаева отметила, что прорисовывая нейрографику, у сотрудников УИС исчезают страхи, тревожность, выстраиваются конструктивные отношения с окружающими, минимизируются внутренние конфликты, пропадают трудности в служебной деятельности. Применение данного метода помогает выразить на бумаге свои задачи, переживания и найти ответы на собственные вопросы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО