Психологами СИЗО-2 УФСИН СО проведены мероприятия в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

485

В ходе проведения акции осужденным, подозреваемым и обвиняемым учреждения демонстрировались видеоролики о вреде наркотиков и последствиях их употребления.



С несовершеннолетними проведен конкурс рисунков «Здоровый образ жизни», в котором подростки приняли активное участие. Также осужденными подготовлена стенгазета по антинаркотической тематике, оформлены агитационно-информационные стенды «Мы против наркотиков!», на которых представлена информация о пагубном влиянии наркотиков на человека с историями реальных людей победивших наркозависимость.



Как отмечают психологи учреждения, на сегодняшний день нет достаточно эффективных методов лечения наркомании и реабилитации больных, а также способов, препятствующих вовлечению в этот процесс новых людей. Основной путь решения проблемы — личностный, воспитание у каждого индивидуума отношения нетерпения и неприятия к наркотику, пропаганда здорового образа жизни и донесение правдивой информации о воздействии и последствиях употребления различных наркотиков, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО