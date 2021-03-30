Психологами ИК-6 СО проводятся мероприятия по подготовке осужденных к освобождению

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Ежедневно миллионы людей во всем мире ищут работу. От того насколько продуманно и спланировано происходит этот процесс, напрямую зависит результат. То есть, чем тщательнее и целенаправленнее вы ищите работу, тем быстрее вы ее найдете. Для человека с судимостью процесс поиска работы во многом схож с трудоустройством любого другого человека, но существует и много особенностей, связанных с субъективным стереотипным отношением окружающих людей к трудовым возможностям людей с судимостью. И чтобы успешно найти работу, человек с судимостью должен уметь преодолеть это негативное отношение. По истечению срока отбывания наказания либо по иным основаниям (УДО, ИТР, ПТР), все осужденные покидают исправительное учреждение и возвращаются в общество. Подготовка к адаптации в обществе отбывших наказание граждан, включает в себя совокупность мер социально-экономического характера, обеспечение реализации социальных гарантий таким гражданам. Методы социальной адаптации достаточно разнообразны.

Социальная адаптация успешно проходит в группе из 8-12 человек, занятия которые направлены на получение первоначальных навыков, необходимых при самостоятельном активном поиске работы. Психологами ИК-6 проводится цикл лекционных, групповых, психокоррекционных мероприятий, направленных на подготовку осужденных к освобождению. Продолжительность курса 6 недель.

На первом этапе занятий мы определяем с чего начинается поиск работы, устанавливаем рабочую атмосферу в группе, знакомимся. Именно на этом занятии устанавливаются доверительные отношения с большинством членов группы. Чтобы рассказ о возможностях, целях, задачах и успехах занятий выглядел достаточно убедительным, мы опираемся на знания местного рынка труда, особенностей экономики района, данные предоставляет Городской Центр занятости населения.

Второй этап школы подготовки к освобождению направлен на определение факторов, мешающих трудоустройству и определению перспективной работы. НА данном этапе осужденные знакомятся с прямыми запретами на прием на работу лиц, имеющих судимость, прямо установленных в отдельных Федеральных Законах.

На третьем этапе мы учимся самопрезентации и грамотному написанию резюме соответствующим всем требованиям и стандартам современного рынка труда.

Следующий этап занятий подготовка осужденных к успешному прохождению собеседования. Определяем проблемы, возникающие при прохождении собеседования, ищем пути их решения и как отвечать на вопрос о наличии судимости.

На последнем занятии, осужденные на практике, используют все теоретические знания, с которыми познакомились за время данного цикла.

Задача психолога - убедить участников занятий в том, что теперь каждый из них в состоянии справиться с происходящими в их жизни изменениями, и осужденные способны установить добрые, доверительные отношения с прежде незнакомыми людьми, быстро обрести чувство уверенности в себе и в конечном итоге найти работу.

Результатом проведения данного цикла занятий, является появление у осужденных уверенности в том, что возможность найти работу существует. Осужденные начинают осознавать, что если они сами предпримут шаги для трудоустройства, то найти работу будет не так сложно, как казалось. Кроме того, участники школы подготовки к освобождению становятся друг для друга инициаторами активности, у них повышается настроение, появляется уверенность в своих силах.

Статью подготовил психолог ФКУ ИК-6 Я. В. Клименко, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН СО