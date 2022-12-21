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Часто даже ценой невероятных усилий нельзя успеть закончить все дела, и тогда человек считает год неудачным, а это уже грозит депрессивным состоянием.
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Психолог предупредила, что желание закончить все дела до Нового года может привести к депрессии

21 декабря 2022 23:27
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Часто даже ценой невероятных усилий нельзя успеть закончить все дела, и тогда человек считает год неудачным, а это уже грозит депрессивным состоянием.

Стремление до Нового года разобраться со всеми накопившимися делами может привести к переутомлению или даже к депрессии. Такое мнение семейный психотерапевт, психолог Наталья Наумова высказала в среду, 21 декабря, сообщают "Известия".

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По мнению специалиста, не нужно следовать стереотипам, стоит трезво оценивать собственные возможности.

«Если так не получается, если человек понимает, что он сейчас может перенапрячься, тогда лучше распланировать часть дел уже на следующий год, поставить их в четкий график», — добавила психолог в беседе с Pravda.Ru.

Специалист предупредила, что часто даже ценой невероятных усилий нельзя успеть закончить все дела, и тогда человек считает год неудачным, а это уже грозит депрессивным состоянием.

По словам Наумовой, важно мыслить позитивно: следить за своим восприятием и стараться настраиваться на положительный лад. В предновогодней суете важно себя жалеть и ободрять, чтобы настраиваться на праздник, заключила она.

 

Фото:  ru.freepik.com

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