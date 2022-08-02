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Психолог Поляков: полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 дней

2 августа 2022 23:03
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Он назвал отдых, который длится менее трех недель, странным процессом.

Организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха, поэтому полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, пишут "Известия". Об этом во вторник, 2 августа, рассказал психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков в беседе с URA.RU.

Он напомнил, что в Советском союзе продолжительность отпуска составляла именно 28 дней. Специалист пояснил, что в первую неделю отпуска человек может испытывать стресс, так как его организм только начинает адаптироваться к тому, что он отдыхает, а не работает. На второй неделе, по его словам, человек расслабляется, а на третьей — начинает накапливать так называемый запас прочности.

«Четвертая неделя — этот как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни. Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке», — сказал врач.

Поляков также отметил, что за более короткий отрезок времени человек не успеет отдохнуть. Он назвал отдых, который длится менее трех недель, странным процессом.

Он пояснил, что за недельный отпуск можно получить больше стресса, чем отдыха.

«Представьте, неделю вы отдыхаете, у вас стресс, вы только расслабили все свои мышцы, и тут вас опять возвращают на работу со всеми нагрузками, конфликтами и завистью со стороны коллег, которые еще никуда не съездили», — уточнил специалист.

 

Фото: pxhere

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