Психолог объяснила причины бедности россиян

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Жители России могут много лет работать за низкую оплату труда и не менять свой уровень жизни из-за примера старших поколений. Об этом и о других причинах низких зарплат россиян рассказал психолог Юлия Зюганова во время общения с журналистами, пишет ФедералПресс.

«Первая причина – наш менталитет. Большинство людей выросли в семьях, где мамы и папы, бабушки и дедушки, всю жизнь проработали на одном месте, жаловались на низкую зарплату, но терпели. Именно установка «терпи» является корнем проблемы», – объяснила психолог.

По словам Зюгановой, еще одной причиной низких зарплат россиян является нежелание выбираться из «зоны комфорта». А также тот факт, что граждане боятся что-либо менять или потерпеть неудачу. Психолог подчеркнула, что для достижения успеха необходимо решать проблемы и преодолевать препятствия, передает агентство «Прайм»

Фото: Pixabay.com