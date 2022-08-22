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Психолог: наказывать ребенка за поведение, которое не нравится родителям, весьма неразумно

22 августа 2022 20:17
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Единственным эффективным средством решения конфликтных ситуаций эксперт назвала доверительный диалог.

Физические и психологические наказания не оказывают положительного влияния на развитие ребенка, а становятся причиной появления эмоциональных травм. Об этом в понедельник, 22 августа, заявила «Известиям» кандидат психологических наук Елена Хлевная.

По ее словам, наказывать ребенка за поведение, которое не нравится родителям, весьма неразумно.

«Наказания оказывают резко негативный эффект на развитие ребенка. Они воспринимаются ребенком через призму страха, вины, стыда, злости, обиды и разочарования. С синтезом таких тяжелых эмоций и чувств довольно сложно справиться, особенно детям. А если пропадает осознанная регуляция, появляется неосознанная психологическая защита в разных формах, например в виде подавления эмоций или вытеснения неприятного опыта», — сказала психолог.

Она добавила, что бывают ситуации, когда поведение ребенка действительно носит деструктивный характер. В этом случае единственным эффективным средством решения конфликтных ситуаций эксперт назвала доверительный диалог.

«Эмоционально-интеллектуальный родитель всегда стремится к диалогу», — отметила Хлевная.

Диалог необходим в том числе для того, чтобы провести детальный анализ ситуации, таким образом у ребенка будет развиваться способность понимать эмоции и управлять ими.

Психолог также подчеркнула, что любой детско-взрослый конфликт должен стать поводом задуматься о том, что и почему чувствует ребенок. Задача родителей — осознавать, что за каждым действием стоит причина, ее понимание — ключ к решению конфликта.

 

Фото:   ru.freepik.com

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