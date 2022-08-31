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Психолог Леднева: ученики берут в руки телефон, когда им скучно на уроках

31 августа 2022 23:02
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Последние исследования опровергают негативное влияние гаджетов на успеваемость детей.

Последние исследования опровергают негативное влияние гаджетов на успеваемость детей. Об этом в среду, 31 августа, заявила психолог Надежда Леднева, сообщают "Известия".

Она пояснила, что смартфоны, планшеты и другие гаджеты стали неотъемлемой частью современного человека, при этом многим детям электронные устройства помогают, например, в поиске необходимой информации по какой-либо теме.

«Зачастую школы просто не желают замечать, что гаджеты стали неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Но это консерватизм. Дети начинают воспринимать школу как место, где их свобода действий ограничена, и, соответственно, меньше хотят учиться», — пояснила Леднева «Газете.Ru».

Эксперт отметила, что ученики берут в руки телефон, когда им скучно на уроках, при этом школьники, которых не увлекает процесс обучения, и без гаджета найдут, на что отвлечься.

По словам психолога, детям необходима правильная мотивация: позитивные примеры, похвала и грамотный режим дня, а запрет на гаджеты не решит проблему.

Ранее в этот день глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с начала нового учебного года в российских школах введен запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Глава ведомства объяснил необходимость новыми санитарными правилами.

 

Фото:   ru.freepik.com

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