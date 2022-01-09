Психолог дал советы по возвращению в офис после новогодних праздников

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Психолог, преподаватель Московского института психоанализа Владимир Шляпников поделился с «Известиями» советами о том, как вернуться в офис после новогодних праздников, не потеряв при этом мотивацию и желание работать.

Во-первых, специалист рекомендовал не преувеличивать проблему. По его словам, люди постоянно сталкиваются с необходимостью менять свой образ жизни: при выходе из отпуска или декрета, при смене работы, при переезде.

«Способности психики адаптироваться к новым условиям достаточно велики. Самое главное — правильно организовать процесс перехода», — подчеркнул психолог.

Шляпников также советовал менять свой образ жизни постепенно: в первый рабочий день не стоит заниматься слишком сложными делами, лучше начать с простых и знакомых дел. Адаптация пройдет легче, если каждый вечер составлять план работы на завтра. В такой ситуации порой возникает желание развеяться, попробовать что-то новое и даже экстремальное, но размеренность и стабильность — это лучшая стратегия, подчеркнул эксперт

В переходный период важно поддержать организм: больше спать и отдыхать, правильно питаться, избегать лишних физических и эмоциональных нагрузок, пишут "Известия".