Психолог Богачева: запоминать большие объемы информации можно благодаря схемам и ассоциациям

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Запоминать большие объемы информации можно благодаря схемам и ассоциациям, рассказала психолог Раиса Богачева, пишут "Известия".

«Память у нас бывает кратковременная и долговременная, и для того чтобы информация перешла в долговременную память, мозгу необходимо распознать информацию как важную. Если мозг считывает информацию как неважную, он экономит ресурсы и забывает ее», — цитирует специалиста «Газета.Ru» в среду, 31 августа.

Богачева также отметила, что у мозга периодически происходят когнитивные сбои.

Специалист обратила внимание на то, что ученые до сих пор полноценно не могут понять, как устроен мозг. Изначально человек получает информацию через «сенсоры» — это глаза, уши, нос, кожа. После этого данные отправляются в конкретные зоны органа, обрабатываются с учетом уже имеющегося опыта, далее мозг принимает решение и дает сигнал, как именно действовать.

«[Мозг] можно и нужно тренировать в любом возрасте, но всё равно невозможно несколькими типами упражнений натренировать себя так, чтобы запомнить всё, но те объемы информации, которые необходимы для получения среднего и высшего образования, запомнить реально», — подчеркнула Богачева.

Врач посоветовала придать тому, что надо отложить в памяти, яркую эмоциональную окраску и в индивидуальном порядке выстроить ассоциативный ряд.

Кроме того, большой объем информации проще запоминается благодаря схемам на листе бумаги, считает эксперт.

Как заявила Богачева, мозг нуждается в режиме, то есть для его успешной работы важен качественный сон в достаточном количестве, отдых, правильное питание. Доктор настоятельно рекомендовала не тратить энергию на чтение и просмотр низкосортного контента, который не приносит никакой пользы.

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