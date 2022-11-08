Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября

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Область в режиме базовой готовности. Какие задачи сегодня стоят перед регионом? Всем миром. Чем помогают семьям защитников отечества губернские власти? Расходы по доходам. На что будем жить в 2023 году?

Ответы на эти и другие вопросы в программе «Главная тема» с участием Губернатора Дмитрия Азарова.

Свои вопросы вы можете оставлять на сайте в Гостевой книге. Эфир смотрите во вторник, 8 ноября, в 19:00 на каналах «Россия 24» и «Самара 24, сайте tvsamara.ru, в группе ГТРК «Самара» «ВКонтакте», каналах RuTube и YouTube, а также в других социальных сетях и на ресурсах Правительства Самарской области, пишет ГТРК Самара.