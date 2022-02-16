Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам

199

Вечером во вторник, 15 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл встречу с активом многоквартирных домов региона, чтобы обсудить накопившиеся у людей вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К ответу были привлечены главы муниципальных образований, представители управляющих компаний и организаций, контрольных ведомств и надзорных органов.

«Мы продолжаем нашу системную работу, которая ведётся на регулярной основе в рамках наведения порядка в жилищно-коммунальной сфере. Неоднократно, к сожалению, на уровне муниципалитетов, там, где определены полномочия по обслуживанию жилищного фонда, не всегда достаточно внимательно относятся к этой сфере, которая волнует абсолютное большинство жителей Самарской области. Не всегда и не везде есть контакт со старшими по домам, поэтому, как и договаривались – буду выходить на прямую связь с людьми, со старшими по домам, которые в основном на общественных началах берут на себя ответственность за комфорт проживания в том или ином доме», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил всех, кто берёт на себя ответственность за многоквартирные дома, решает злободневные проблемы, требующие подчас очень непростых решений.

«Огромное спасибо старшим по домам, руководителям ТСЖ, ТСН, ЖСК. Трудно переоценить ваш вклад в работу по наведению порядка в сфере ЖКХ, и в этот период, когда идёт огромное количество нареканий от жителей по содержанию территорий муниципалитетов, ликвидации последствий снегопадов», – отметил Губернатор.

С задачей по расчистке территорий от снега справились ещё не везде. Это касается не только дорог общего пользования, но и внутриквартальных пространств, территорий, прилегающих к жилищному фонду, а также расчистки крыш от наледи. «Хотел бы услышать, как выстраивается работа, какие есть предложения, справедливые требования к управляющим компаниям, где они не дорабатывают, какой контроль ведётся со стороны глав муниципальных городов и районов и профильных отраслевых департаментов», – задал тон беседы Губернатор.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий отметил, что в конце января-начале февраля ситуация по расчистке улиц от снега оценивается как достаточно сложная. «Только по Самаре к административной ответственности по материалам прокуроров привлечено 415 должностных лиц. Всего в рамках координации этой работы в Самаре возбуждено 865 административных производств. И если рассчитать, что в среднем на административное производство приходится штраф в размере 20 тысяч рублей, то только по городу Самаре мы имеем штрафные санкции на сумму свыше 17 миллионов рублей. Эти деньги могли быть направлены на решение проблем», – озвучил цифры руководитель надзорного ведомства.

По поручению Губернатора проверку качества расчистки крыш и придомовых территорий от снега на регулярной основе проводит Государственная жилищная инспекция Самарской области. Руководитель ведомства Виктория Каткова рассказала, что с начала года было обследовано свыше семи тысяч многоквартирных домов. По итогам этой работы было выявлено более 1200 нарушений со стороны управляющих организаций. Там, где они не устранены, возбуждаются дела об административных правонарушениях с наложением штрафов.

Виктория Каткова отметила, что права и интересы граждан нередко нарушаются из-за злоупотреблений в сфере управления многоквартирными домами. Происходит это, когда за дело берутся организации, у которых нет материальных и человеческих ресурсов, чтобы выполнить свою работу. «Дело в том, что в лицензионных требованиях к управляющим организациям отсутствуют требования по технике, по количественному составу сотрудников. Это привело к тому, что в условиях снегопада у них не было достаточных ресурсов, чтобы справиться с последствиями стихии должным образом», – добавила она.

Руководитель области уверен, что порядок в сфере ЖКХ можно навести только сообща с собственниками жилья. «На мой взгляд, ТСЖ – это самая эффективная форма управления жилым фондом. Дал поручение подготовить специальные меры поддержки по тем домам, где управляется жилой фонд именно самими жильцами», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Ещё одна из ключевых тем встречи – взаимоотношения активов МКД с управляющими компаниями. «Далеко не все люди погружены в повестку деятельности МКД, понимания своих прав и обязанностей управляющих компаний, тонкостей заключенных договоров. Мы с вами вместе со старшими по домам можем серьёзно помочь», – обратился Глава региона к участникам беседы. Эта проблема обнаружилась во время предыдущих встреч Дмитрия Азарова со старшими по домам. Поэтому по поручению Губернатора ещё в прошлом году был создан региональный центр «Мой дом» для поддержки председателей советов МКД.

Одним из главных направлений работы центра стало консультирование, обучение активов домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с управляющими компаниями, поставщиками услуг и подрядчиками. Так, в прошлом году было проведено 216 выездных семинаров-тренингов, в которых приняли участие более 7 тысяч человек – представителей актива жильцов. Кроме того, для представителей МКД в центре «Мой дом» действует Горячая линия, контакт-центр юридической поддержки, куда можно обратиться за консультацией по текущим вопросам. По итогам прошлого года зафиксировано свыше 4 тысяч обращений.

Руководитель области напомнил и о частичной компенсации затрат на управление многоквартирным домом. По итогам прошлого года заключено и оплачено свыше 6,6 тысяч договоров с представителями МКД. «Мы готовы поддерживать вашу деятельность, вашу общественную нагрузку и уделять этому повышенное внимание», – подчеркнул Дмитрий Азаров и обратил внимание на то, что не все активисты знают о существовании этой меры поддержки, а значит не могут ею воспользоваться. «Это показатель того, как местные власти, главы районов относятся к поддержке старших по домам», – жёстко отреагировал Губернатор. Он поручил главам всех городов и районов провести разъяснительную работу, чтобы у людей были дополнительные стимулы вести общественную работу по управлению жилищным фондом.

Во время беседы Дмитрий Азаров в качестве ещё одной меры поддержки предложил провести конкурс на лучшие практики эффективного взаимодействия представителей МКД с управляющими компаниями, победители которого получат денежные призы. С согласия собственников жилья их можно будет направить на те или иные общедомовые нужды.

Во время беседы Виктория Каткова обратила внимание на регулярную работу по рейтингованию деятельности управляющих компаний. «Но с учётом мнения представителей общественности предлагаем эти критерии доработать», – вышла с инициативой к Губернатору руководитель Госжилинспекции региона.

Дмитрий Азаров, в свою очередь, предложил провести двухнедельное голосование в интернете, чтобы люди сами могли оценить работу УК по пятибалльной шкале. «Мы посмотрим, кто у нас реальный лидер. Понятно, что это будет эмоциональная оценка, особенно в период снегопадов. Оценку людей сопоставим с объективными критериями и там, где сойдётся мнение людей и экспертного сообщества, будем решать вопрос вплоть до лишения лицензии, прекращения деятельности управляющих компаний, – акцентировал Губернатор. – Зачем людям мотать нервы, получать деньги и не выполнять работу? Надо действовать жёстко». Глава региона поручил Виктории Катковой в течение недели организовать народное голосование.

Впрочем, управляющую компанию «Уютный квартал», которая работает в областной столице лишь с сентября прошлого года и обслуживает 155 домов в Самаре, могут лишить лицензии и без всякого голосования – жалоб от жителей на некачественное выполнение взятых на себя обязательств уже много.

Председатель дома №33 по улице Дальневосточной в Кировском районе Юлия Корнева рассказала, что в их доме и во дворе творится «настоящий кошмар». Постоянные проблемы с трубами привели к подтоплению подвального помещения: «Вода начала подниматься с бешеной скоростью. Мы звонили по всем телефонам, указанным на квитанциях и в подъезде, но не могли дозвониться. К вечеру следующего дня к приехали слесари в нетрезвом состоянии, сказали, что ничего не могут сделать, развернулись и уехали».

В итоге воду, которая уже затопила подъезд, откачали лишь через полтора месяца звонков по всем инстанциям. Есть и ещё одна проблема – крысы, клопы, мокрицы, сороконожки.

К диалогу подключился глава Кировского района Самары Игорь Рудаков. Он отметил, что сейчас идёт проверка деятельности «Уютного квартала»: «Мы разбираемся, как компания пришла на рынок. Они зашли не по конкурсу, а через протокол общих собраний. Но потом стали поступать жалобы от жителей. Те говорят, что собраний не было и протоколы они не подписывали. В ГЖИ ушла фикция, по которой сейчас проводится проверка. Эта же информация есть и в прокуратуре. С сентября прошлого года работы управляющей компанией практически не ведутся. Со своей стороны, мы принимаем все меры в рамках наших полномочий: направляем материалы в ГЖИ и прокуратуру. Эта управляющая компания у нас лидер антирейтинга».

Дмитрий Азаров поручил детально разобраться в этой ситуации. На среду назначена встреча Юлии Корневой с руководителем ГЖИ Викторией Катковой. «В интересах жителей я ставлю вопрос о лишении лицензии управляющей компании. Разберитесь. Есть обращения от людей, от главы района. Думаю, что оснований уже достаточно. При этом важно, чтобы люди, входящие в руководящий состав и менеджмент, не имели больше возможности работать в сфере ЖКХ. Доведём дело до конца», – обратился Губернатор к Виктории Катковой. К этому вопросу Глава региона попросил подключиться и прокуратуру области.

Губернатор в ходе совещания отвлёкся на 5 минут для телефонного звонка и разговора с Москвой и вернулся с важной новостью для многих МКД региона – в жилищном фонде Самарской области будет заменено больше 1,5 тыс. лифтов. «Это значительный шаг, который мы сделаем в этом году по этой очень тяжелой и застарелой проблеме. И дальше будем двигаться в этом направлении опережающими темпами», – подчеркнул Дмитрий Азаров и получил благодарность от жителей региона.

Управляющий ТСЖ по улице Льва Толстого, 72 в Самаре Павел Чеснов рассказал, что в их квартале многие вопросы решаются благодаря участию в региональных программах, направленных на поддержку гражданских инициатив. «Мы участвуем в различных программах: «Мой дом», «Комфортная городская среда», благодаря которой нам в прошлом году положили асфальт. Сейчас планируем участвовать в программе «СОдействие», так как есть непосредственно живой пример – сквер Высоцкого, отреставрированный по этой программе», – поделился планами активист.

Дмитрий Азаров пожелал ТСЖ успехов, заверив, что те, кто проявляет инициативу, всегда могут рассчитывать на поддержку. Однако у Губернатора возник вопрос, почему так мало людей обратились к региональному Правительству за существующими мерами поддержки. Только 6% старших по домам получают частичную компенсацию затрат, связанных с управлением домами.

Губернатор дал поручение главам районов ещё раз донести до председателей ТСЖ информацию обо всех возможных мерах поддержки, связанных с управлением домами: «Я поручаю рассказать людям, встретиться со старшими по домам. Хотя мне удивительно, что такие поручения мне надо давать. Это ваша постоянная работа. Это ваш актив, благодаря этим людям вы можете решать вопросы реально на территории. Ещё раз расскажите о существующих мерах поддержки, о семинарах, о частичной компенсации затрат, связанных с управлением домами».

За время рабочей встречи Дмитрия Азарова с активом многоквартирных домов и руководством управляющих компаний на горячую линию, которая была организована специально, поступило более 600 обращений. Большинство из них – о ненадлежащей работе управляющих компаний и уборке снега. В числе самых активных муниципалитетов – Самара, Сызрань и Тольятти.

«Все обращения, которые поступили на горячую линию, берём в отработку, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Такие встречи и впредь будут носить регулярный характер. Глав муниципальных образований хочу нацелить на прямой и непосредственный контакт со всеми жителями, но тем более – со старшими по домам. Именно в сотрудничестве, взаимодействии, взаимном доверии, которое невозможно без взаимопонимания и реагирования на просьбы людей, можно добиваться результатов в этой непростой, но важной для каждого человека сфере».

Глава региона добавил, что он всегда за партнёрскую, командную работу. Но там, где друг друга не слышат, есть конкретные рычаги воздействия на каждого.