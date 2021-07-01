Прожиточный минимум для трудоспособного населения будет установлен в размере 13 026 рублей

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Прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособного населения с 1 января 2022 года будет установлен в размере 13 026 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

"Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, пенсионеров - 10 277 рублей, детей - 11 592 рубля", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Фото: Егор Алеев/ТАСС