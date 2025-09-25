Прождавшие почти сутки пассажиры вылетели из Самары в Анталью

146

Самолет, задержавшийся в самарском аэропорту на длительный срок, наконец вылетел в Анталью этой ночью. Об этом сообщается на сайте аэропорта Курумоч.

По расписанию рейс авиакомпании Azur Air должен был вылететь в среду, 24 сентября, в 4:05, однако его перенесли на два часа по неизвестным причинам. После этого пассажиров посадили в самолет, но из-за угрозы атаки БПЛА всем пришлось вернуться в аэропорт. Прождав более 15 часов, пассажиры начали сильно возмущаться.

В итоге рейс вылетел спустя практически сутки – в четверг, 25 сентября, в 3:58, пишет Смотрим.