Процедура оценки влияния НПА на бизнес в Самарской области признана одной из самых эффективных в стране

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Самарская область по итогам 2024 года снова вошла в число регионов, где работа по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) нормативно-правовых актов на бизнес выстроена наиболее эффективно. В рейтинге Минэкономразвития России губерния вошла в группу высшего уровня. Федеральное ведомство подвело итоги проведения ОРВ, оценки применения обязательных требований, оценки фактического воздействия и экспертизы в регионах в 2024 году.

Оценка регулирующего воздействия — это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности. Качество проведения оценки регулирующего воздействия складывается из количества НПА, прошедших процедуру, а также процента положительных и отрицательных заключений.Регионы оценивались по четырем блокам показателей: механизм проведения этой оценки, методическое сопровождение, процедура оценки в муниципалитетах, а также независимая оценка экспертами. В зависимости от количества набранных баллов регионы разделились на пять групп: «высший уровень», «хороший уровень», «средний уровень», «удовлетворительный уровень» и «неудовлетворительный уровень».

Работа по созданию предпринимательского и инвестиционного климата включает в себя, в том числе, снижение административных барьеров. Этот показатель учитывается при составлении Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах страны. О значимости создания условий для бизнеса говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области примерно 1000 региональных и муниципальных нормативных актов и их проектов ежегодно подвергаются оценке регулирующего воздействия и экспертизе. Активная совместная работа областного Правительства и бизнес-сообщества позволяет нам проводить эффективную экспертизу НПА и определять наиболее эффективный вариант правового регулирования», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Рейтинг регионов по данным показателям формируется с 2021 года и направлен на повышение эффективности работы с инструментами ОРВ.