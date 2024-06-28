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Просветителей Самарской области приглашают стать участниками Знание.Премия-2024

28 июня 2024 10:07
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Просветителей Самарской области приглашают стать участниками Знание.Премия — 2024

Российское общество «Знание» запустило четвертый сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах.
В четвертом сезоне проекта девятнадцать номинаций, две из которых новые. К Году семьи в России приурочена номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей». Соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи. Номинация «За вклад в просвещение в сфере “Экология и Туризм”» — для тех, кто развивает туристический имидж регионов России и культуру гостеприимства, повышает экологическую ответственность населения.

С 2023 года награда также вручается иностранцам в номинации «Иностранный просветитель года» и подросткам от 12 до 17 лет в номинации «Юный просветитель года».

«Деятельность номинантов прошлого сезона получила широчайший отклик: голоса за них отдали 120 тысяч человек, церемонию награждения посмотрели 13,4 миллионов зрителей. Десятки журналистов брали у них интервью и приглашали на телевидение. Некоторых лауреатов лично поблагодарили главы городов и регионов. Просветители использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к своей профессиональной сфере, поделиться лучшими практиками, сплотить россиян для решения общих задач. Мы гордимся нашими героями и готовы вписать новые имена в историю просвещения», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Все заявки заочно оценит Экспертная комиссия из числа партнеров Общества «Знание». Шорт-лист награды сформирует Экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.

Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Ранее в состав жюри входили Руководитель Администрации Президента Российской Федерации — пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, Министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, Президент, Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, художественный руководитель-директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и другие.

Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием слушателей в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте. Победителя партнерской номинации Движения Первых «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.

Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.
В 2023 году Знание.Премия собрала около 18 тысяч заявок из 89 регионов России. Тогда просветительская награда стала международной: участвовали просветители из 34 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«С каждым годом Премия становится все более востребованной и демонстрирует растущий престиж миссии просветителя в нашей стране. И это важно, ведь, несмотря на развивающиеся технологии, одно остается неизменным — люди учатся у людей. Важнейший из приоритетов Российского общества «Знание» после перезагрузки — лекторы, люди, которые не просто делятся своими опытом и компетенциями, но и стремятся сделать знание главной ценностью каждого россиянина. Задача премии «Знание» — повысить статус просветителей, подчеркнуть значимость их миссии на совершенно новом этапе развития нашей Родины», — подчеркнул руководитель Управления по развитию просветительской деятельности в Приволжском федеральном округе Российского общества «Знание» Дмитрий Травкин.

В Самарской области количество соискателей на главную просветительскую премию страны увеличивается каждый год. В 2023 году было подано 280 заявок - почти в три раза больше, чем в 2022 г. В 2021 году Самарский университет имени академика С.П. Королева вошел в шорт-лист премии «Знание» в номинации «За активную просветительскую деятельность в вузе». Номинация присуждена комплексу профориентационных и просветительских проектов университета: конкурсу «Спутник», конкурсу «Универсум» и конкурсу «Десять в минус девятой».
 

 

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

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