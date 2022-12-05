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Прошёл юбилейный XV Самарский инклюзивный бал «В Снежном королевстве»

5 декабря 2022 10:17
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прошёл юбилейный XV Самарский инклюзивный бал «В Снежном королевстве»

2 декабря 2022 года прошёл юбилейный XV Самарский инклюзивный бал «В Снежном королевстве». Он стал финальным мероприятием межрегионального проекта «Инклюзивные балы России», к которому, помимо Самарской области, присоединились ещё семь регионов нашей страны, а общее количествоучастников всех балов превысило 700 человек.

Инклюзивный бал – это уникальное мероприятие, объединяющее людей с различными формами инвалидности и без неё. На таких балах исполняются специально адаптированные танцевальные композиции конца XIX – начала XX века: полонезы, вальсы, марши, польки и многие другие. А подготовиться к балам участникам помогают профессиональные хореографы, танцоры, визажисты и парикмахеры.

В этом году участниками самарского бала «В Снежном королевстве» стали 174 человека, включая волонтёров и гостей, если же посчитать всех организаторов и представителей СМИ, то в эту зимнюю сказку попало более 200 человек!

Как и всегда, инклюзивному балу предшествовала интенсивная подготовка: в течение двух месяцев участники и танцующие волонтёры прошли через множество репетиций под руководством профессиональных хореографов, Анны Николашиной и Даниила Кицаева. Кроме того, для волонтёров проводились тренинги по взаимодействию с людьми с инвалидностью, бальному этикету и дресс-коду. Последнее в этом году было особенно важно, потому что тематика бала «В Снежном королевстве» предполагала определённую цветовую гамму: приветствовались оттенки синего, голубого, серебристые и белые расцветки нарядов. Причём дресс-код распространялся не только на танцующих участников, но и на всех гостей праздника.

Местом проведения бала стала гостиница «GreenLineHotelSamara» на улице Советской Армии, 251, к3. Специально для праздника самый большой зал отеля был превращён в настоящее Снежное королевство. Чтобы создать некую завесу таинственности, в день баланикого из посторонних не пускали в зал до назначенного срока, хотя многие начали подтягиваться заранее и очень хотели взглянуть на танцевальную площадку. Но ровно в 17 часов дверибального зала распахнулись, участники прошли внутрь и начали восхищённо рассматривать обстановку. Декораторы постарались на славу: все стены помещения были задрапированы белыми, голубыми и синими тканями, с потолка свисали «ледяные» нити, а у одной из стен стоял роскошно украшенный трон – пока что пустой. Но строгие «гвардейцы» (волонтёры мероприятия) охраняли его от всех желающих там сфотографироваться: для этих целей в танцевальном зале были обустроены две специальные фотозоны.

Проект «Инклюзивные балы России» реализуется с 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области и Благотворительного Фонда «Линия Добра «Линлайн». Автор проекта – Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр», которая проводит инклюзивные балы в Самаре с 2014 года.

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