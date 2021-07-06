Прошел Всероссийский слет военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

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5 июля в Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошел Всероссийский юнармейский слет военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В нем приняло участие более восьмидесяти региональных юнармейских организаций страны.

От нашего края делегатами выступили военный комиссар Самарской области Вдовин А.Ф. и начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Родионов А.Б. Из-за сложной обстановки, вызванной коронавирусом, мероприятие проходило в режиме онлайн.

Слет открыл заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал-полковник Картополов А.В. Он отметил хорошую работу общественного движения юнармейцев, напомнил об удачных проектах, таких, как тематический поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», «Дом со звездой», «Свеча памяти» и «Миллион добрых дел». Предложил возродить тимуровское движение и к концу года довести число юнармейцев до одного миллиона.

В ходе работы слета было рассмотрено пять вопросов. С докладом о работе юнармейского движения выступила первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Борисова Д.О. Она более подробно остановилась на делах общественной молодежной организации. Все делегаты оценили работу ВВПОД «ЮНАРМИЯ» удовлетворительной.

Самарская юнармейская организация до сих пор самая крупная в России. В нее входят более 43 тысяч юношей и девушек.

Фото: пресс-служба облправительства