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На стадионе "Металлург" состоялся товарищеский матч между командами болельщиков "Крыльев" и "Факела"
Прошел 43-й Фестиваль сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области
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Прошел 43-й Фестиваль сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области

12 августа 2024 14:11
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Более 250 сотрудников регионального УФСИН боролись за звание лучших.

В Самарской области состоялся Фестиваль сотрудников Уголовно-исполнительной системы. 43-ый Фестиваль традиционно прошел на ведомственных турбазах «Электрон» и "Раздолье" под Тольятти. Более 250 сотрудников регионального УФСИН боролись за звание лучших.

- Официальной датой основания фестиваля считается август 1979 года. С тех пор это движение выдержало испытание временем и стало одним из самых любимых и бережно передаваемых от одного поколения сотрудников к другому, - с гордостью рассказывают про фестиваль его участники.

Программа фестиваля началась с торжественного открытия, на котором сотрудники, в составе 21 команды (среди которых, традиционно принимает участие команда ветеранов УИС) прошли колонной с флагами по стадиону турбазы и выстроились у сцены, чтобы получить напутствие. Мероприятие официально началось с поднятия флага России и гимна.

Программа мероприятия была насыщена. Сотрудники смогли показать свои физические способности в волейболе, перетягивании каната, военно-прикладной эстафете. Также прошел конкурс капитанов «ПОНГ!», который вызвал большой интерес зрителей.

Активное участие в фестивале приняла и творческая часть коллектива. Для команд были организованы художественные конкурсы «Во славу Родины поем» и «Моя семья – моя опора!».

За каждое соревнование командам начислялись баллы, по итогам которых и определился чемпион. Победителем фестиваля стала команда колонии-поселения №1.

Фестиваль завершился награждением победителей и лауреатов. На турбазе в эти дни царила невероятная атмосфера праздника, ведь для сотрудников - это еще один повод встретиться с коллегами, обсудить планы, поделиться новостями. Победа в конкурсах для них не является приоритетом, ведь «главное – не победа, а участие».

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Мероприятия Тольятти

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