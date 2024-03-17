Прощеное воскресенье 2024 — последний день Масленицы

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Прощеное воскресенье всегда отмечается в последний день Масленицы. Это происходит за семь недель до праздника Пасхи. Дата является переходящей, в этом году она приходится на 17 марта. Что категорически нельзя делать в этот день и у кого не обязательно просить прощения — читайте в материале URA.RU.

Перед кем можно не извиняться в Прощеное воскресенье

Не обязательно у всех просить прощения в этот день. Если речь идет о людях, с которыми совершенно не знаком, извиниться перед ними человек вовсе не обязан. Также можно не просить прощения у своих врагов. Кроме того, человек, посетивший храм в этот день, но не планировавший участвовать в чине прощения, может пропустить этот обряд. Все покаяния и участие в церковных обрядах в этот день — дело добровольное.

Что нельзя делать в этот день

В последний день Масленицы запрещено ссориться. В этот день человек должен избавиться от всех обид. Любой конфликт в такую дату приравнивается к греху.

В Прощеное воскресенье нельзя работать, любой физический труд — под запретом. Не разрешается убираться в доме, мести мусор, мыть пол и стирать. Стоит избегать рукоделия. При этом нельзя отказывать другим в помощи, иначе потом можешь сам попасть в трудную ситуацию.

Не рекомендуется сквернословить и употреблять алкогольные напитки. Запрещено думать о плохом, чтобы можно было начать новую жизнь, а не оставаться с прежними мыслями и проблемами.

Как поздравлять с Прощеным воскресеньем

В последний день масленичной недели верующие поздравляют друг друга, отправляя открытки. Традиционное поздравление включает в себя слова прощения, а также духовные и светские стихи. В этот день люди собираются в церквях и готовятся к духовному обновлению. Особых правил или инструкции, как правильно это делать, нет. Самое главное — искренность помыслов.

Что готовят в этот день

Это воскресенье перед Великим постом, а значит, последний день, когда верующим разрешается есть молочные продукты, яйца и рыбу. От мяса полагается отказаться еще раньше — перед наступлением Масленицы. Те угощения, которые не будут съедены в воскресенье, принято раздавать бедным или соседям, а выкидывать еду считается дурной приметой.

Прощеное воскресенье — это праздник, который отмечается перед Великим постом.