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Прощальные вечеринки по случаю увольнения устраивают 10% самарцев

24 января 2024 10:31
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Прощальные вечеринки по случаю увольнения устраивают 10% самарцев

Ушел по-английски: 22% самарцев увольняется, ни с кем не прощаясь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Чаще всего, увольняясь с работы, самарцы прощаются с коллективом устно (54% опрошенных). Угощение для сослуживцев в свой последний рабочий день организуют 20%. 10% отмечают увольнение в компании коллег в баре или клубе. Еще 8% пишут прощальное письмо. 22% не считает необходимым уведомлять коллектив о своем уходе.

Мужчины к расставанию с сослуживцами относятся проще: чаще уходят, не прощаясь, или ограничиваются несколькими устными фразами. Накрыть стол для коллег и прощальные вечеринки — это больше про женщин, чем про мужчин.

Время проведения: 19—22 января 2024 года

Теги: Опрос

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